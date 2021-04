Remkes waarnemend gouverneur Limburg

Maastricht

Johan Remkes is vanaf maandag waarnemend gouverneur in Limburg. Dat maakte demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vrijdag in Maastricht bekend. Remkes blijft aan tot er een nieuwe gouverneur is benoemd. Dat zal volgens Ollongren ergens in de herfst zijn. Remkes volgt Theo Bovens op, die vorige week vrijdag aankondigde ermee te stoppen. Vorige week trad het voltallige college van Gedeputeerde Staten af, evenals Bovens. Vrijdag vergaderen de Limburgse Staten over de ontstane situatie. De Staten koersen naar een of twee verkenners die de weg moeten vrijmaken voor een nieuw college van GS. Ollongren benadrukte dat Remkes als waarnemer speciaal oog zal hebben voor de heersende bestuurscultuur in Limburg en zaken rond integriteit. ‘Ook in Limburg leeft het besef dat je niet zo door kunt gaan, van affaire naar affaire.' <