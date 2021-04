'We leven in een heerlijk land'

In welk land word je ondanks alle kritiek die je mag hebben, als patiënt nog zó goed verzorgd? Meer dan een jaar zijn we inmiddels beperkt in onze vrijheid. Heeft het ons veranderd? ‘Coronalijer’ en vakbondshistoricus Sjaak van der Velden kwam na een barre tocht langs intensive cares en ziekenzalen tot de conclusie dat we eigenlijk in een ‘heerlijk land’ leven.