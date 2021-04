Prins Maurits viert vandaag zijn 53e verjaardag. De prins is de oudste zoon van prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. Hij is getrouwd met Marilène en samen hebben ze drie kinderen. Prins Maurits houdt zich in het dagelijks leven bezig met het verduurzamen van de Nederlandse energiemarkt. <

beeld anp

Koninklijke familie gaat feesten bij The Streamers

De koninklijke familie zal op Koningsdag zelf meekijken naar de band The Streamers, die ter ere van de verjaardag van de koning een concert geeft die dag. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vieren de verjaardag van de koning eerder op de dag in Eindhoven. Ze zullen in ieder geval aanwezig zijn bij de repetitie..

