In 1924 was de overheid niet zo voorzichtig met vaccinaties en prikte men gewoon door met een ziekmakend vaccin

In september 1924 gaf een arts uit Beverwijk drie kinderen uit drie gezinnen een inenting tegen de pokken. Tien dagen later werden twee van deze kinderen ziek; een van hen overleefde de ziekte niet. Om welke ziekte het ging, was eerst niet duidelijk. Later bleek het om encephalitis of hersenontsteking te gaan. In de volgende maanden verschenen er geregeld berichten over ‘encephalitis na koepokinenting’. Ze brachten onrust in het land. Het inenten tegen de gevreesde pokkenziekte raakte omstreden.

Het laat zien dat de huidige onrust over de bijwerkingen van vaccins tegen COVID-19 geen novum is. In Amerika kregen zes vrouwen die met het Janssen-vaccin waren geprikt, ongewone bloedstollingen gecombineerd met een verminderd aantal bloedplaatje..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .