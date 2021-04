Voor GGD-arts Anja Schreijer is de grootste uitdaging het bestrijden van onrust. ‘Dit virus geeft ons een lesje nederigheid’

In de keuken van de knusse jarendertigwoning in Utrecht knabbelt hond Boris genoegzaam op een bot. Anja Schreijer heeft juist koffie gezet en schuift aan de tafel in de voorkamer aan. Ze slaat haar notitieboek open. Ter voorbereiding op het interview heeft ze wat aandachtspunten opgeschreven, vertelt ze met een vriendelijke, maar doortastende blik. ‘Ik wil het in ieder geval hebben over het bashen van de GGD. Dat moet nu echt stoppen. We staan al sinds februari vorig jaar in crisisstand.’

Schreijer is arts maatschappij en gezondheid en in die hoedanigheid bij de GGD Amsterdam hoofd bestrijding algemene infectieziekten. Het is een baan die bij het noemen ervan bij menigeen vraagtekens op het gezicht tovert, weet ze. ‘Mijn werk draait om he..

