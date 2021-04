OMT-lid Anja Schreijer is kritisch op het kabinet: ‘Het ontbreekt aan kennis en gezag’

Het besluit van het kabinet om voor de tweede keer ‘op de pauzeknop te drukken’ in de vaccinatiecampagne met AstraZeneca, was ‘een halsoverkop-actie’ die wijst op gebrek aan kennis en gezag.

Utrecht

Dat zegt Anja Schreijer, vast lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat de overheid adviseert in de coronacrisis, vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad. Volgens de arts maatschappij en gezondheid, die werkt als hoofd algemene infectieziektebestrijding bij GGD Amsterdam, onderschat de regering het ‘enorme effect’ van zo’n ingreep op de bestrijding van de uitbraak. ‘Dit geeft het vertrouwen in vaccinatie en daarmee de virusbestrijding zo’n knauw. Ik snap dat je schrikt van verontrustende..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .