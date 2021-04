Hoe besluit je of je die AstraZeneca-prik wilt? Dit zeggen een huisarts en een ethicus

Een behoorlijke groep zestigplussers weigert het AstraZeneca-vaccin. Tegelijk bedelen zestigminners of ze alsjeblieft die prik mogen krijgen. Hoe kun je nuchter en ethisch verantwoord omgaan met het risico op de mogelijke bijwerkingen?

Bij de afweging of je je wel of niet laat vaccineren met AstraZeneca bestaan geen foute keuzes, zegt Theo Boer.

Amersfoort

Zestigplussers krijgen nog gewoon de AstraZeneca-prik. Hoe verantwoord is dat?

Eerst was er al een tijdelijke stop, toen besloot het kabinet mensen onder de zestig helemaal geen AstraZeneca meer te geven. Logisch dat dat bij de leeftijdsgroep erboven, de zestig- tot zeventigjarigen, tot onrust leidt, vindt ethicus en gepensioneerd huisarts Wim Graafland. Zelf heeft hij de uitnodiging nog niet gekregen, maar hij gaat de AstraZeneca-prik zeker halen. Want je zorgen maken over de bijwerkingen, dat hoeft eigenlijk niet. ‘Het vaccin heeft een paar ernstige, maar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .