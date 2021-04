NAM en staat blijven steggelen

In 2022 komt er een parlementaire enquête over de aardgaswinning Groningen. Die draait vanaf dat jaar stationair op een heel laag pitje of wordt stopgezet. De bodemdaling gaat door. De overheid en de NAM blijven vechten over wie wat betaalt.

Sloopwerkzaamheden in het Groningse dorp Overschild: 80 procent van de huizen gaat plat. De huizen zijn beschadigd door jarenlange gaswinning in het gebied.

Groningen - Assen

Dat zouden thema’s voor een volgend boek van Wendelmoet Boersema kunnen zijn. Maar voorlopig vliegt de tweede druk van Gronings goud. Over de macht van het gas en de rol van Rusland weg. Boersema is politiek redacteur van dagblad Trouw en was correspondent in Moskou. Ze groeide op in Groningen. Ze schrijft vooral over de internationale aspecten van het Nederlandse gasavontuur, dat in 1959 met de bel van Slochteren begon.

De parlementaire enquête zou in het voorjaar van 2023 een rapport moeten opleveren. ‘Voorzitter van de onderzoekscommissie is Tom van der Lee (GroenLinks). Dat is bijzonder, woordvoerders op het dossier worden dat doorgaans niet. Maar het dossier is enorm ingewikkeld..

