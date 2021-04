Zutphen

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat leerlingen meer kans hebben zich optimaal te ontwikkelen als het keuzemoment voor een onderwijsniveau op niet al te jonge leeftijd plaatsvindt. In veel andere landen wordt de beslissing voor een schoolsoort pas gemaakt als jongeren vijftien of zestien jaar zijn. Dat kinderen met uiteenlopende vaardigheden en achtergronden samen les krijgen, is niet alleen goed voor hun intellectuele ontwikkeling, maar ook voor de sociale samenhang in de maatschappij, denkt de Onderwijsraad.

Gelijke kansen creëer je door maatwerk te bieden, zegt Sandra Mors, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders. Ze werkt als decaan bij Het Stedelijk in Zutphen, een scho..

