Veel handtekeningen voor AMBER Alert

Den Haag

AMBER Alert heeft meer dan 50.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van het waarschuwingssysteem. De organisatie, die wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is, startte een petitie nadat de politie had aangekondigd vanaf 22 juli dit jaar met AMBER Alert te stoppen. De politie gaat het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen

integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie. ‘Dat gaat kinderlevens kosten', zei een woordvoerder van AMBER Alert eerder. <