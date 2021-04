Pulsvissers boos: EU-hof houdt verbod overeind

Nederlandse pulsvissers zijn teleurgesteld over het besluit van het Europees Hof het verbod op pulsvissen te handhaven. De wetenschappelijke feiten hebben het hof niet overtuigd, aldus woordvoerders van de Nederlandse Vissersbond en VisNed in een gezamenlijke reactie.

Brussel

Ook het ministerie van Landbouw spreekt van een teleurstellende uitspraak. Het ministerie noemt het een tegenslag voor de betrokken vissers.

Donderdag wees de hoogste Europese rechter het Nederlandse verzoek af om een streep te zetten door de verordening die per 1 juli pulsvissen verbiedt. Pulsvissen is een techniek waarbij vissen met elektrische schokjes een net in worden gedreven. Het is een alternatief voor boomkorvisserij, waarbij vissers met een net over de bodem van de oceaan slepen.

Vooral Nederlandse vissers worden hard door het verbod getroffen. Het Europese verbod is gebaseerd op emotionele lastercampagnes en niet op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies, zeggen woordvoerders van de v..

