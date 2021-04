Hoe gaat het op ‘testvakantie’ op Rhodos? ‘Als de band speelt, is er geen polonaise’

Hoe verliep de voorbereiding?

‘Ik moest mij twee keer laten testen, en dat verliep rommelig omdat er verwarring was over de tijd die tussen de aankomst of het vertrek en de testuitslag moest zitten. In de week voordat we vertrokken, moest ik al afstand houden van anderen. In het vliegtuig moest ik een enquête invullen met vragen over hoe ik de voorbereiding heb ervaren en of ik dacht dat ik mij aan de regels kan houden. Verder moet ik straks na de vakantie thuis nog in quarantaine. Voor deze vakantie van acht dagen, heb ik twee weken vrij genomen. Ik moet er dus wel wat voor over hebben.‘

Waarom wilde u zo graag mee?

‘Meedoen aan zo’n sociaal experiment gebeurt je maar een keer in je leven. En intussen vier ik een week vakantie in de ..

