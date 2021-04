Joodse organisaties spreken afschuw uit over geweld tegen moslims

Joodse organisaties spreken hun afschuw uit over bedreigingen en aanvallen aan het adres van islamitische instellingen en moskeeën. In de aanloop naar de Ramadan, die deze week begon, lijkt het anti-islamitische geweld op te leven.

Amsterdam

Een man stichtte op 3 april brand in een moskee in aanbouw in Gouda. Dreigbrieven belandden eind maart in de brievenbussen van talloze gebedshuizen verspreid over het land. Eerder dit jaar had Pegida al vergelijkbare brieven naar allerlei moskeeën gestuurd.

Moskee Omar Ibn Al Khattab in Almere ontving vorige week een doodsbedreiging. Moslims moeten ‘levend verbrand’ worden, of ‘vergast net zoals de Joden’, stond in die brief, die was ondertekend met ‘Sieg heil. Adolf Hitler leeft nog.’ Islamonderzoeker Roemer van Oordt spreekt op de website Republiek Allochtonië van ‘een nieuwe piek van gewelddadige anti-islam voorvallen’.

Ronny Naftaniel en Ronnie Eisenmann, voorzitter en vice-voorzitter van het Centraal Joods Overleg, noemen de ..

