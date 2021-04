Brugklas nieuwe stijl moet drie jaar duren, schooladvies in groep 8 sneuvelt

Schaf het schooladvies en de eindtoets in groep 8 af, en laat leerlingen op de middelbare school pas na drie jaar kiezen welk onderwijs zij in de bovenbouw het beste kunnen volgen. Dat adviseert de Onderwijsraad het kabinet in een donderdag gepubliceerd rapport.

Den Haag

‘Nederland doet al jaren leerlingen tekort; de economie en samenleving lopen talent mis’, vindt de Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan. Kinderen zijn in de huidige situatie gemiddeld 12 jaar wanneer wordt bepaald of ze naar het vmbo, havo of vwo gaan. Dat vroege keuzemoment heeft nadelige gevolgen voor veel van hen. Onder meer leerlingen met een verjaardag vroeg in het schooljaar, kinderen met een minder gunstige sociaaleconomische achtergrond en laatbloeiers lopen grotere kans ingedeeld te worden in een klas die niet past bij hun capaciteiten. De coronacrisis versterkt dat effect: groep 8-leerlingen kregen het afgelopen schooljaar gemiddeld een lager schooladvies, bleek eerder deze week uit cijfers van het Ce..

