Testsamenleving ligt nu al onder vuur

De eerste proeven met toegangstesten zijn amper achter de rug of het hele systeem ligt al onder vuur. De kosten zijn hoog en de organisatie, ondergebracht in de non-profitorganisatie Stichting Open Nederland, rammelt. Gaat dat nog goedkomen?

Amsterdam

Wie wilden die toegangstesten ook alweer zo graag?

Minister Hugo de Jonge is de afgelopen dagen het gezicht geworden van de ‘testsamenleving’. Al benadrukt diezelfde minister steeds dat hij het woord ‘testsamenleving’ niet graag gebruikt. Integendeel. Hij wees er in debatten met de Tweede Kamer afgelopen maanden vaak op dat testen geen wondermiddel is: ze kunnen schijnveiligheid bieden en het praktisch organiseren van toegangstesten is geen sinecure.

De druk om met behulp van testen ‘perspectief te bieden’ was groot, van links tot rechts en van binnen en buiten de politiek. Eind vorig jaar presenteerde zowel werkgeversclub VNO-NCW als GroenLinks een eigen plan voor een tijdelijke testsamenleving..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .