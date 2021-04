Nederland stopt voorlopig met Janssen-vaccin

De eerste levering van het vaccin van Janssen, die maandag in Nederland is aangekomen, blijft tot zeker volgende week liggen in de opslag in Oss. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil eerst het advies afwachten van het Europees geneesmiddelenagentschap dat volgende week wordt verwacht. ‘De veiligheid staat voorop’, aldus De Jonge.

Amsterdam

Na het vaccin van AstraZeneca zijn ook bij dit vaccin vermoedens van ernstige bijwerkingen. Dinsdag legde de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA het prikken met Janssen stil. Zes volwassen vrouwen onder de 48 jaar die met dit vaccin waren ingeënt, zijn getroffen door ongewone bloedstollingen, in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Dit ziektebeeld is vergelijkbaar met de zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Het EMA onderzoekt nu deze meldingen, in samenwerking met de Amerikaanse medicijnautoriteit.

Na de prikstop in Amerika had vaccin-ontwikkelaar Janssen de Europese landen verzocht om de al geleverde Janssen-vaccins nog niet in te zetten. Maar het EMA zei woensdag in een verklaring dat het agentschap ..

