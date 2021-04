Nederland na 20 jaar weg uit Afghanistan

Den Haag

Als de terugtrekking op tijd wordt afgerond, is het Nederlandse leger bijna twintig jaar actief geweest in Afghanistan. Dat gebeurde sinds begin 2002. De inzet was een reactie op de aanval van 11 september 2001 van terreurgroep al-Qaeda op doelen in de Verenigde Staten.

Eind 2001 besloot het kabinet militairen en vliegtuigen te sturen. Nederlandse militairen waren onder meer in 2002 en 2003 betrokken bij de beveiliging van hoofdstad Kabul. Ook werden vanaf 2002 onder meer F-16’s ingezet. Daarnaast was de marine met fregatten en onderzeeboten actief in de regio voor de Amerikaanse operatie Enduring Freedom.

Tussen april 2005 en 2006 waren Nederlandse special forces in het zuiden van Kandahar. Ze voerden daar verkenningen uit en verzamelden inlichtingen. Ook werden voor de operatie van deze taakgroep vier Chinook-transporthelikopters ingezet met zo’n 250 militairen. De grootste missie vond plaats van 2006 tot en met 2010 toen Nederland in de provincie Uruzgan zat. De Taskforce Uruzgan telde circa 1400 militairen. De inzet kostte aan 25 Nederlandse militairen het leven.

Vrijdag zal de ministerraad besluiten nog eens tachtig militairen naar Afghanistan te sturen om de beveiliging te versterken. Ze moeten daar al eind deze maand zijn. De verwachting is dat de veiligheidssituatie zal verslechteren nu de buitenlandse militairen zich voorbereiden op het vertrek uit Afghanistan.

