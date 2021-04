Horeca Breda woedend om ‘Koningsdagfeest'

Onder horecaondernemers in Breda is grote onrust ontstaan na de aankondiging van een officieel testevenement voor een ‘Koningsdagfeest’ van Radio 538. Ze zijn boos dat 10.000 bezoekers voor het fieldlab-evenement bijeen mogen komen, terwijl eet- en drinkgelegenheden al maanden geen gasten mogen ontvangen wegens het coronavirus. Bestuurder Johan de Vos van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland eist daarom een gesprek met de radiozender over hoe lokale ondernemers kunnen meeprofiteren van het mega-evenement.

Breda

‘Dat zou kunnen door de lokale horeca drank te laten schenken, of iets terug te doen voor de stad. Maar het is eigenlijk aan Radio 538. Als ik als grote commerciële partij een evenement organiseer waar lokale ondernemers 113 (telefoonnummer voor zelfmoordpreventie, red.) bellen omdat ze het niet meer zien zitten, dan zou ik eerst zelf contact opnemen om te kijken of ik iets kan doen', zegt De Vos. Hij zegt dat er tot nu toe geen contact is geweest tussen lokale horecaondernemers en Radio 538.