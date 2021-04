Studenten die gratis zelftests krijgen als het hoger onderwijs eind april weer deels opengaat, hoeven niet te verantwoorden waarvoor zij de test gebruiken. Vanaf ‘begin mei’ kunnen ze de tests gratis laten thuisbezorgen, schreef minister Ingrid van Engelshoven woensdag, maar een controle is er verder niet. <

beeld anp

Schrijvers: vergoeding liedtekst beter regelen

Nederlandse tekstschrijvers willen dat de vergoeding die zij krijgen voor succesvolle nummers beter wordt geregeld. Zij sluiten zich hiermee aan bij een soortgelijk Engels initiatief. De auteurs en componisten stellen dat bij nieuwe liedjes nu zangers en hun managers vaak, onterecht, een auteurscredit claimen. Dit betekent dat zij ook geld ontvangen voor de auteursrechten als een nummer veel gedraaid wordt. <

'CDA-burgemeester moet opheldering geven'

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van het Limburgse Eijsden-Margraten wil opheldering over de rol van burgemeester Dieudonné Akkermans (CDA) in de affaire rond de in opspraak geraakte Limburgse partijgenoot Herman Vrehen. VVD, D66, GroenLinks, PvdA en een lokale partij willen de rol van Akkermans bespreken tijdens de raadsvergadering van 20 april. <

Minder coronagevallen gemeld door storing

Door een technische storing bij de GGD’en is het aantal nieuwe coronagevallen woensdag laag uitgevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 5503 meldingen van positieve tests binnen. <

Wooncomplex Best om verwarde man ontruimd

Een appartementencomplex in de Mgr. Zwijsenstraat in het Brabantse Best is ontruimd geweest wegens een incident met een verwarde man. Hij had een brandbare vloeistof in zijn huis gegooid. De politie wist de man na een tijdje uit de woning te halen. De politie meldt dat hij de benodigde zorg krijgt. <

'Coronamaatregelen wellicht trigger eenling'

De huidige coronacrisis kan leiden tot meer polarisatie en een toename van radicalisering, extremisme, openbare ordeverstoringen en bedreigingen van bijvoorbeeld politici en journalisten. De nationaal coördinator terrorismebestrijding (NCTV) noemt dit mogelijke risico’s op (langere) termijn. Met name voor gewelddadige eenlingen kunnen de nog altijd aanhoudende coronamaatregelen een trigger zijn, aldus de NCTV in de woensdag verschenen analyse. <

'Rijbewijzen niet duurder met nieuw lessysteem'

Het halen van een rijbewijs wordt niet duurder als het rijlessensysteem op de schop gaat. Dat zegt voorzitter Emile Roemer van een adviescommissie, die grootschalige veranderingen voor de rijles-sector voorstelt. Maandag lekte een conceptversie van het rapport uit. De voorgestelde veranderingen, zoals meerdere theorie- en praktijktoetsen, zouden de prijs voor het halen van een rijbewijs opdrijven. Maar in het nieuwe systeem hebben leerlingen minder rijlessen nodig en wordt een rijbewijs niet duurder, zegt Roemer. <

beeld anp

Minder antisemitisme, maar toch ‘zorgwekkend’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde in ‘coronajaar' 2020 in totaal 135 anti-Joodse incidenten, een stuk minder dan het aantal van 182 het jaar ervoor. Omdat Nederland ‘voor het grootste deel van 2020 in lockdown verkeerde, is het aantal incidenten alsnog zorgwekkend', stelt CIDI. <

Ook laatste verloren containers gevonden

Ook de laatste twee containers die het schip Baltic Tern vorige week verloor ten noorden van Ameland, zijn gevonden. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. De containers, gevuld met houtvezels, moeten volgens de bewindsvrouw nog wel worden geborgen. ‘Het is, denk ik, mooi nieuws dat er geen containers meer zoek zijn', zegt zij. <

Identiteit op ereveld begraven soldaat bekend

Na 23 jaar onderzoek is dankzij nieuwe gegevens duidelijk geworden wie op het Sovjet Ereveld in Leusden in graf 252 ligt. Het gaat om de in 1919 in het Georgische dorpje Sabue geboren Elizbar Ivanovitsj Tsjitasjvili. Hij overleed op 14 mei 1945 in het Duitse Herne aan tuberculose en lag onder een verkeerd gespelde naam begraven op het Sovjet Ereveld in Leusden, meldt de Stichting Sovjet Ereveld. <

beeld anp

Onderzoek naar ervaren van agressie in zorg

Drie op de vier medewerkers in de sector zorg en welzijn zijn de afgelopen twaalf maanden minstens een keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging, meldt PGGM&CO. PGGM&CO is de ledenvereniging van pensioenuitvoerder PGGM, met 765.000 leden die werken of hebben gewerkt in de zorg en welzijn. <

Geen reisverbod meer van kracht in België

Komende zondag om middernacht schrapt België het verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het land. Maar, zo waarschuwt premier Alexander De Croo, reizigers die uit een ‘rode’ zone komen en langer dan 48 uur in België willen blijven, moeten nog steeds zeven dagen in volledige quarantaine met coronatests op de eerste en zevende dag. Dat geldt vooralsnog ook voor Nederlanders. <

Frankrijk wil beelden van rechtszaken maken

Strafzaken in Frankrijk worden in de toekomst gefilmd als het aan de Franse regering ligt. De opnames zouden pas na een vonnis naar buiten worden gebracht. De regering presenteerde woensdag een wet die dit mogelijk maakt. Het project moet het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak vergroten. <

Turkse journalist moet vrijgelaten worden

Een hoge Turkse rechtbank heeft woensdag de vrijlating bevolen van de Turkse journalist en schrijver Ahmet Altan. De rechtbank draaide een eerdere veroordeling wegens steun aan terroristen terug, meldde persbureau Anadolu. Altan werd kort na een mislukte staatsgreep in juli 2016 tegen president Recep Tayyip Erdogan gearresteerd. Hij zou de coupplegers gesteund hebben. <

Agente vervolgd om doodschieten man

De agente die zondag in de Amerikaanse plaats Brooklyn Center een zwarte arrestant doodschoot, wordt vervolgd voor doodslag. Ze is woensdagochtend aangehouden en moet bij een veroordeling maximaal tien jaar de gevangenis in. De witte agente, Kim Potter, schoot Daunte Wright (20) dood toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie. Hij werd in zijn auto aan de kant gezet na een verkeersovertreding, maar aangehouden vanwege een uitstaand arrestatiebevel. Volgens de lokale politiechef zag Potter haar vuurwapen aan voor haar stroomstootwapen. <

Meer cyberaanvallen tegen vaccinatieketen

Het Amerikaanse techconcern IBM heeft meer cyberaanvallen gesignaleerd die waren gericht tegen de toeleveringsketen van coronavaccins. Volgens de cyberveiligheidsdivisie van het bedrijf ging het om aanvallen op zo’n 44 bedrijven die op een af andere manier een rol hebben in de complexe wijze waarop het vaccin wordt gedistribueerd in veertien landen. <

beeld anp

Hogere beloning voor topman Ahold Delhaize

De aandeelhouders van supermarktconcern Ahold Delhaize hebben tijdens de jaarlijkse vergadering ingestemd met de hogere beloning voor topman Frans Muller. Daarbij krijgt Muller over het boekjaar 2020 een totale beloning van 6 miljoen euro, tegen bijna 4,4 miljoen euro een jaar eerder. <

'Economie eurozone loopt nog op krukken'

‘De economie van de eurozone loopt nog steeds op krukken.’ Dat zei Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB) op een evenement van persbureau Reuters. Volgens de Française leunt de economie aan de ene kant op fiscale stimuleringsmaatregelen en aan de andere kant op monetaire stimulans. Zolang de economie niet voldoende is hersteld, is het volgens haar niet mogelijk deze steunmaatregelen weg te nemen. <

‘Hoger vertrouwen van consument gemeten'

Het wereldwijde consumentenvertrouwen is in het eerste kwartaal volledig hersteld van de coronacrisis, geholpen door de economische steunpakketten van overheden en vaccinatieprogramma's. Dat meldt de Amerikaanse marktonderzoeker Conference Board. <

Cursus McDonald's moet geweld voorkomen

Medewerkers van fastfoodketen McDonald's krijgen een anti-intimidatietraining en een cursus om geweld op de werkplek te voorkomen. Met de weerbaarheidstrainingen, die het personeel verplicht moet volgen, reageert de keten op de kritiek dat het misbruik op de werkplek over het hoofd zou zien. De trainingen voor al het personeel wereldwijd, ook voor die van franchiserestaurants, beginnen in januari volgend jaar. <

beeld anp

FNV: lever geen salaris in bij gelijk werk

Medewerkers van groothandelsketen Makro moeten ‘niet zomaar salaris inleveren bij gelijk werk'. Daarvoor waarschuwt vakbondsbestuurder Margje van der Woude van FNV. Makro gaat reorganiseren, waardoor honderden werknemers hun huidige baan verliezen. Zij moeten daardoor solliciteren op nieuwe functies bij het bedrijf. Personeel van Makro kreeg eerder deze week een brief waarin de reorganisatie werd aangekondigd en daarop wist RTL Nieuws de hand te leggen. <

Ryanair lijdt nederlaag in strijd tegen staatssteun

Ryanair heeft van de op een na hoogste rechtbank van de Europese Unie ongelijk gekregen in rechtszaken die de vliegmaatschappij heeft aangespannen tegen staatssteun voor concurrenten. Het is een gevoelige nederlaag voor de Ierse maatschappij, die vindt dat coronasteun voor individuele bedrijven voor oneerlijke concurrentie zorgt. <

Sterkste stijging export in Nederland na 2019

Nederland exporteerde in februari 4,5 procent meer goederen dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging van de uitvoer na 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de export van chemische producten en machines nam volgens het statistiekbureau sterk toe. Nederland importeerde ook meer. <

NOC*NSF: geef deze week sporters vaccin

De coronavaccinatie van sporters die meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen gaat vrijwel zeker deze week al van start. ‘We hebben de laatste dagen goede vorderingen gemaakt in de gesprekken met degenen bij het RIVM die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bovendien is Papendal al enige tijd in gebruik als priklocatie', zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. <