Dieren Ouwehands zien weer groepjes mensen

Ouwehands Dierenpark Rhenen was voor het eerst weer open voor publiek tijdens een zogenoemde testdag. In het park waren rustige wandelpaden, halflege speeltuintjes en blije bezoekers: ‘Voor een leuk dagje weg is het mij de coronatest wel waard.’

Rhenen

‘Alleen toegang met een online ticket en negatieve coronasneltest.’ Deze tekst staat op het informatiebord voor de ingang van Ouwehands Dierenpark Rhenen. In april zijn er in heel Nederland testevenementen georganiseerd waarbij bezoekers vanaf twaalf jaar een negatieve coronatest moeten laten zien die ze binnen veertig uur vooraf gratis kunnen doen.

Ouwehands Dierenpark Rhenen doet mee met vier testdagen en mocht als eerste dierentuin woensdag open. ‘Even kijken hoor. Is dit goed?’ Een moeder toont de QR-code op haar smartphone aan een medewerkster achter een glazen hokje. De QR-code is het bewijs dat zij negatief is getest op corona. ‘Ja, bedankt! Veel plezier in het park!’

