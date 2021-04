43 procent van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning ontvingen, had in 2020 een baan. De arbeidsparticipatie onder die groep nam de afgelopen jaren toe, maar die groei is gestagneerd, of zelfs licht gedaald sinds de intrede van de coronacrisis.

Den Haag

Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek ‘Asiel en integratie 2021’ dat het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag publiceert. In het begin van 2020 lag het percentage zelfs iets hoger dan 43 procent, waarna het heel licht afnam in 2020. Het CBS onderzoekt dit jaarlijks in opdracht van vier ministeries. In de periode 2014 tot en met juni 2020 kregen 158.000 mensen een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Mensen hebben vaker een baan naarmate ze langer een verblijfsvergunning hebben. Van de statushouders die sinds 2014 een vergunning hebben, had na twee jaar 6 procent een baan, van statushouders uit 2017 was dat 12 procent. Statushouders hebben vaak een minder zekere positie op de ar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .