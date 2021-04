‘Alles om ons heen spreekt'

‘Als het gaat om houvast, denk ik aan twee dingen. Allereerst aan mensen die als het echt nodig is, er zijn. Onlangs heb ik een boek voltooid over vriendschap. Het filosofische denken heeft altijd de neiging gehad om vriendschap te idealiseren. Het ideaal werd zo hoog, dat het voor heel weinigen mogelijk is. Of, zoals ik het heb geformuleerd: de ideale vriend werd de dode vriend. Ik lever kritiek op die manier van denken. Liever een gewone vriend dan een dode vriend.

Wat een gewone vriend is, illustreer ik met een tekst van Augustinus. Hij schrijft in zijn Confessiones een aantal keer over zijn vriend Alypius. Als hij de grootste crisis in zijn leven beschrijft, staat er tussendoor ineens een klein zinnetje: “Alyp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .