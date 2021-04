D66-Kamerlid Sidney Smeets onder vuur na openbaringen jonge homo’s

D66 stelt een intern onderzoek in naar de uitlatingen van jonge mannen aan het adres van Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Dat laat partijvoorzitter Anne-Marie Spierings weten in een verklaring.

In de verklaring stelt partijvoorzitter Spierings dat eind maart de eerste melding binnenkwam, en dat de indiener aangaf niet voor zichzelf te spreken. Spierings meldt verder dat het interne onderzoeksteam ‘alle beschikbare informatie zal verzamelen en bevindingen op een rij zet om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag’. Ook fractievoorzitter Sigrid Kaag reageert. Ze zegt in diezelfde verklaring dat ze de berichten zeer serieus neemt, en dat ze vervolgstappen zullen ondernemen wanneer de bevindingen van het onderzoek daar aanleiding toe geven.

Smeets ligt al sinds dinsdag onder vuur. Op Twitter verschenen ti..

