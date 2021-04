Meer doden in minder druk wegverkeer

Op dagen dat het vorig jaar het minst druk was op de weg, lag het relatieve aantal verkeersdoden hoger dan in 2019.

In Nederland kwamen vorig jaar 610 mensen om het leven in het verkeer.Â

Den Haag

Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens over het aantal verkeersdoden in 2020. De minst drukke periodes op de weg hangen samen met het verloop van de coronacrisis, waarbij veel mensen thuiswerkten en toeristen wegbleven. Voor de drukte op de weg raadpleegde het CBS de Nationale Databank Wegverkeergegevens. Daarin wordt een afname van het verkeer goed zichtbaar vanaf half maart, het moment dat de crisis begon.

De verkeersintensiteit was in de weekenden van eind maart en begin april – tijdens de eerste lockdown – slechts een derde van wat dit in weekenden een jaar eerder was. Op werkdagen was het maar half zo druk op de weg. Vanaf half april nam de verkeersintensiteit vervolgens..

