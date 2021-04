Braziliaanse variant bezig aan opmars in Nederland

De ‘Braziliaanse’ variant van het coronavirus P1 rammelt ook in ons land steeds nadrukkelijker aan de poort. In steekproeven van virussen bij de teststraat zien virologen van het RIVM de variant toenemen, van ongeveer een half procent begin maart, tot anderhalf procent aan het einde van de maand.

Dat kan betekenen dat de variant een opmars heeft ingezet. Problematisch, want virologen vermoeden dat vaccins wat minder goed werken tegen de variant. Ook zou de variant mensen die al besmet zijn geraakt, opnieuw kunnen besmetten. ‘De komende weken zal blijken hoe deze trend zich gaat ontwikkelen’, zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken.

De Braziliaanse variant dook in februari voor het eerst op bij controles in ons land. Inmiddels wordt de P1-variant in al elf GGD-regio’s met enige regelmaat aangetroffen. En de virussen die men vindt, zijn vaak geen directe verwanten meer van elkaar. Een teken dat het virus woekert in ons land, al is het nog op een laag pitje.

Uit internationale onderzoeken bleek al d..

