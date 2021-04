Het ministerie van Volksgezondheid moet de overeenkomst met Stichting Open Nederland over het afnemen van sneltesten openbaar maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een oproep van de SGP. Onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) publiceerde dinsdag een artikel over de overeenkomst met de stichting. Vanuit de overheid vloeit 925 miljoen euro naar de stichting om de sneltesten uit te voeren, maar aan de deal ging geen aanbesteding vooraf. <

'Nieuw kabinet moet vertrouwen winnen'

Een nieuw kabinet moet het vertrouwen van burgers terugwinnen. Dat zei de nationale ombudsman Reinier van Zutphen voorafgaand aan zijn bezoek aan informateur Herman Tjeenk Willink. ‘Dat vertrouwen komt pas als je je betrouwbaar hebt laten zien.’ <

Trimbos: gevaarlijke nep 2C-B pillen in omloop

Het Trimbos-instituut waarschuwt voor roze pillen met een Tesla-logo die verhoogde hartslag, agressie, epileptische aanvallen en koorts kunnen veroorzaken. Eerder moesten zeven Nijmeegse studenten naar het ziekenhuis nadat ze de pilletjes, die verkocht worden als 2C-B, genomen hadden. <

Toverland en GaiaZOO doen niet mee aan proef

Attractiepark Toverland in Sevenum en dierentuin GaiaZOO in Kerkrade doen niet mee aan de proef van de overheid met toegangstesten. Beide Limburgse parken zijn weliswaar geselecteerd om mee te doen met deze proef, maar zien er niets in en hanteren liever het eigen protocol. <

beeld anp

Onbegrip over kabel onder Schiermonnikoog

Inwoners van Schiermonnikoog zijn geschokt over het voornemen van het ministerie van Economische Zaken om dwars door de oostpunt van het eiland en door de Waddenzee een stroomkabel aan te leggen. Via die kabel moet door windmolens op zee opgewekte stroom naar het vasteland van Groningen worden getransporteerd. ‘Dwars door ons meest unieke natuurgebied', aldus acht natuur- en milieuorganisaties. <

Rekenkamer: Defensie bezuinigde veel minder

De bezuinigingsoperatie die het ministerie van Defensie in 2011 na de financiële crisis begon, is bij lange na niet gehaald. Dat schreef de Algemene Rekenkamer dinsdag na een onderzoek. Defensie moest bijna een miljard euro structureel inleveren. Tien jaar later heeft de Rekenkamer onderzocht wat vier bezuinigingsmaatregelen hebben opgeleverd. De conclusie is dat de besparingen voor ‘een aanzienlijk deel niet zijn gerealiseerd'. <

beeld anp

Onderzoek naar ex-topambtenaar NCTV

Er wordt een disciplinair onderzoek ingesteld naar een voormalige hoge ambtenaar van de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV). Dat zei minister Ferd Grapperhaus dinsdag in de Tweede Kamer. De ambtenaar werd afgelopen weekend genoemd in een kritisch artikel in NRC Handelsblad over de manier waarop de NCTV Nederlandse burgers online volgt en hoe de dienst persoonsgegevens verwerkt. <

Acht jaar cel en tbs na moordpoging in Gouda

De rechtbank in Den Haag heeft een 48-jarige man veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens een poging tot moord op zijn vrouw. In een ziekenhuis in Gouda stak de man het slachtoffer twaalf keer. <

Weer meer meldingen van coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week weer iets toegenomen. Het ligt nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als voor Pasen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 51.240 positieve testresultaten geregistreerd, 6 procent meer dan een week eerder. In de ziekenhuizen bleef de instroom van coronapatiënten relatief hoog. In totaal werden 1700 nieuwe patiënten opgenomen, op de intensive cares kwamen 386 ernstig zieke mensen binnen met

COVID-19. <

Bijwerkingencentrum: 225 sterfgevallen na prik

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 225 meldingen gekregen over mensen die zijn overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Overlijden na vaccinatie betekent echter niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden, onderstreept de organisatie. Volgens Lareb zijn bij een groot deel van deze groep gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden kort na de prik. <

Politie vindt 300.000 euro in woningen

De politie heeft maandag ruim 300.000 euro in beslag genomen tijdens een doorzoeking van woningen van twee mannen die verdacht worden van cybercriminaliteit in Roosendaal. Een woordvoerder meldt dat de politie ook meerdere telefoons en computers in beslag heeft genomen. De verdachten zijn waarschijnlijk aan het geld gekomen door valse e-mails en nep sms'jes te versturen, laat de woordvoerder weten. <

Ruim honderdduizend coronaboetes uitgedeeld

In een jaar tijd heeft de politie 112.975 coronaboetes uitgedeeld. De meeste bekeuringen waren voor overtreden van de avondklok, namelijk 64 procent. Andere boetes waren onder meer voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in publieke ruimtes of voor verboden groepsvorming. <

Boze marktkooplui voeren actie in Den Haag

Marktkooplui voerden dinsdag actie bij het Malieveld in Den Haag. Ze zijn boos omdat ze hun producten niet op de markt mogen verkopen. Alleen etenswaren zijn toegestaan, terwijl de detailhandel wel open is. ‘We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht', aldus de marktkooplui. <

beeld anp

Overleg EU en Londen over Noord-Ierland

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken toenadering in hun conflict over handelsafspraken voor Noord-Ierland, waar al meer dan een week rellen zijn uit onder meer onvrede over de gevolgen van de brexit. Eurocommissaris Maros Sefcovic en de Britse brexittopman David Frost spreken elkaar donderdag volgens EU-bronnen. Ingewijden laten weten dat het nog te vroeg is voor een doorbraak. <

Navalny wil gevangenis aanklagen om Koran

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny wil de gevangenis waar hij zit aanklagen voor het achterhouden van de Koran. Hij wil het islamitische boek lezen, maar dat zou niet mogen. Navalny werd in februari veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel in een strafkamp. Twee weken geleden ging hij in hongerstaking omdat hij niet de zorg zou krijgen die hij nodig heeft. <

beeld anp

Merkel presenteert wet voor lockdown

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar kabinet hebben dinsdag een wetsvoorstel opgesteld, waarmee ze buiten de deelstaten om zelf lockdowns kunnen opleggen. Merkel houdt federaal ingrijpen bij de bestrijding van het coronavirus voor noodzakelijk, omdat de deelstaten telkens minder streng willen optreden dan zijzelf nodig acht. <

Witte Huis haalt troepen Afghanistan terug

De Verenigde Staten gaan hun troepen in Afghanistan dit jaar terugtrekken. President Joe Biden wil dat het vertrek voor 11 september is afgerond. Het is dan precies twintig jaar geleden dat moslimextremisten de VS aanvielen met aanslagen in New York en Washington. Het Witte Huis ziet geen militaire oplossing meer voor de problemen in Afghanistan, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris. <

Biden nodigt Putin uit voor Oekraïne-top

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Putin in een telefoongesprek uitgenodigd voor een top ‘in een derde land’ over alle onderwerpen die beide landen aangaan. De topconferentie zou ergens in de komende maanden moeten plaatsvinden, meldt het Witte Huis. Oekraïne is een van die onderwerpen. Biden sprak zijn zorgen uit over de ‘plotselinge’ Russische troepenopbouw op het bezette schiereiland de Krim en bij de grens met Oekraïne. <

Arrestaties bij betoging na dood zwarte man

Bij ongeregeldheden na de dood van een zwarte arrestant in Brooklyn Center, vlak ten noorden van Minneapolis in de Verenigde Staten, zijn maandagavond en in de nacht van maandag op dinsdag circa dertig mensen gearresteerd. Ze hebben zich niet aan de coronamaatregelen en de inderhaast afgekondigde avondklok gehouden. Betogers belaagden het politiebureau en plunderden. <

Japan gaat vervuild water in zee lozen

Japan gaat radioactief afvalwater van de nucleaire ramp in Fukushima van tien jaar geleden in zee lozen. Een plan dat niet in goede aarde valt bij buurlanden China en Zuid-Korea. In totaal gaat het om meer dan 1 miljoen ton aan vervuild water. Het water is onder meer gebruikt om de reactors van de kerncentrale mee te koelen, toen die in 2011 werd getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. <

Topvrouw AFM pleit voor meer maatwerk bij fiscus

De Belastingdienst moet voor een goed herstel uit de coronacrisis maatwerk tonen richting bedrijven. Daarvoor pleit topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het simpelweg verder uitstellen van belastingverplichtingen is volgens haar niet de oplossing om ondernemingen met coronaschulden straks weer op de been te helpen. De Belastingdienst zou er ook goed aan doen bij sommige bedrijven bepaalde schuld kwijt te schelden, of snel heldere afspraken te maken over herstructureringen. <

Minder mensen lopen achter met hypotheek

Steeds minder mensen hebben problemen met het betalen van hun hypotheekschuld. Volgens Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) kampen ruim 39.000 huishoudens met een betalingsachterstand van minstens drie maanden. Eind 2019 waren dat er dik 49.000. Dit betekent een daling met 20 procent. <

beeld anp

Meelwormenkweker komt in Franse handen

De Nederlandse meelwormenkweker Protifarm wordt overgenomen door zijn Franse branchegenoot Ynsect. Die ziet grote kansen om mensen de insecten te laten eten, nu dat sinds 1 januari veilig wordt geacht in de Europese Unie. Van de meelwormen kunnen onder meer voedingssupplementen voor sporters en voor mensen met spijsverteringsziekten worden gemaakt, maar ook gewoon vleesvervangers. <

Verkoop van nieuwe snorfietsen stijgt flink

De verkoop van nieuwe snorfietsen is afgelopen maand flink gestegen. Volgens branchevereniging Bovag en dataspecialist RDC werden er in maart 5925 snorfietsen geregistreerd. Daarmee was het de beste maand maart ooit voor de verkoop van de tweewielers. Van de verkochte snorfietsen was een derde elektrisch. <