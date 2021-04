Acute zorg wil personeel toch met Janssen-vaccin inenten

Rotterdam

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laat dat weten aan het ANP. ‘Voor de ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken', zegt hij. Kuipers ziet onder personeelsleden een grote wens om snel te worden gevaccineerd. ‘Kom maar door', vat de voorzitter van de acute zorgsector het sentiment samen. Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen uit Leiden, maakte dinsdag bekend dat de uitrol van het vaccin in Europa wordt uitgesteld. Kort daarvoor hadden de Amerikaanse autoriteiten besloten tot een ‘prikpauze'. Ze willen nader onderzoek doen naar meldingen over hersentrombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Daarvan is op een totaal van 6,8 miljoen prikken zes keer melding gedaan. Hetzelfde ziektebeeld geldt sinds vorige week wel als een zeer zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca. <

geen ander vaccin

Zestigers die afzien van een vaccinatie met AstraZeneca hoeven voorlopig niet te rekenen op een ander vaccin. Dat zegt Jaap van Delden van het RIVM. ‘Het plan is om die zestigers een prik te geven, en AstraZeneca is gewoon een goed vaccin, zeker voor mensen boven de zestig. Voor deze groep is het vaccin beschikbaar.' Maar huisartsen melden dat veel zestigers niet op komen dagen.