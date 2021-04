Werkstraf voor oud-politiechef

Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de 68-jarige oud-commissaris van politie Ad Smit een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd, na fraude met voetbal- en concertkaartjes. Volgens de rechtbank heeft Smit ‘misbruik gemaakt van zijn positie' en ‘het aanzien van de politie geschaad'. Smit deelde jarenlang door de politie gekochte kaartjes voor thuiswedstrijden van Ajax of concerten in onder meer de Ziggo Dome uit aan familieleden. Ook liet hij familie op kosten van de politie eten in een restaurant in de ArenA en in Hotel Okura. <