Verblijfsvergunning voor Jacob en zijn moeder

Amsterdam

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet dat er niet voldoende band is met Armenië, meldt hun advocaat Wil Eikelboom. Een petitie om Jacob te laten blijven werd in een paar dagen ruim 160.000 keer getekend. Jacob vluchtte met zijn moeder in 2015 uit Syrië, maar ze hebben volgens de IND ook Armeense wortels. Omdat Armenië geldt als een veilig land, wilde de dienst ze daarheen uitwijzen. Toen zij uit Syrië wilden vluchten, vroeg de moeder met een beroep op verre voorouders een Armeens paspoort aan, want daarmee zouden ze makkelijker naar Europa kunnen reizen. Omdat zij dat paspoort kreeg, gold zij voor de IND ook als Armeens en kon zij met haar kind worden uitgezet. Moeder en zoon procederen al sinds 2016 tegen dat besluit, maar hebben hun zaak recent bij de Raad van State verloren. Daarom kwam onder andere burgerbeweging De Goede Zaak in actie. <