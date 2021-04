Per Nederlander verdwijnt per jaar 18 vierkante meter bos

Nederland importeert veel producten die worden gelinkt aan wereldwijde ontbossing. Uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) blijkt dat tussen 2005 en 2017 per Nederlander jaarlijks 18 vierkante meter bos is verdwenen en 0,98 ton CO 2 is uitgestoten.

Zeist

Samen met zeven andere EU-landen was Nederland binnen de EU verantwoordelijk voor de import van 80 procent van de grondstoffen die worden gerelateerd aan ontbossing.

Gemiddeld werd in de onderzochte periode jaarlijks vijf miljoen hectare natuur in tropische gebieden omgezet in grond voor landbouwproducten. Vooral de productie van soja, palmolie en rundvlees droeg bij aan de ontbossing. Soja wordt in Europa meestal gebruikt voor veevoer, en palmolie voor bijvoorbeeld lippenstift, chocola en biobrandstof.

koploper

Met 18 vierkante meter ontbossing per inwoner is Nederland koploper in Europa. Ter vergelijking: de gemiddelde Europeaan droeg per jaar bij aan 5 vierkante meter ontbossing, bijna vier keer minder. Dat Nede..

