Kamervragen en kritiek vanuit Europees Parlement over veroordeling monnik die Koerden te eten gaf

Zowel vier Nederlandse europarlementariërs als de fractie van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer willen van Turkije opheldering over de veroordeling van de Assyrische monnik Aho Bileçen.

Brussel/Den Haag

Aanleiding is een publicatie van het Nederlands Dagblad begin deze maand. Daarin werd gemeld dat de monnik door een Turkse rechtbank veroordeeld was tot 25 maanden gevangenisstraf wegens ‘hulp aan een terroristische organisatie’. Bileçen werd begin januari opgepakt omdat hij in 2018 een stuk brood had gegeven aan twee mensen die zich aan de deur van zijn klooster hadden gemeld. Deze mannen waren volgens de openbare aanklagers leden van de Koerdische PKK, die door Turkije als een terroristische organisatie wordt beschouwd. Pater Aho heeft altijd ontkend dat hij wist wie de twee bewuste mannen waren. ‘Ik hielp slechts uit christelijke naastenliefde.’ Volgens de monnik was dat een religieuze daad, geen politieke.

