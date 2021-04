Thuiswerkers willen na de coronacrisis het liefst gedeeltelijk vanuit huis blijven werken

Breukelen - ‘s-Hertogenbosch

9 procent wil volledig vanuit huis blijven werken en 88 procent kiest liever voor een hybride 50-50 model. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gemis van formele en informele contactmomenten op de fysieke werkvloer met collega’s nog steeds groot is, maar sinds november niet verder is toegenomen. Uit onderzoek van Multiscope bleek dinsdag dat een miljoen thuiswerkers (42 procent) wel ontevreden is over de financiële compensatie die de werkgever biedt voor de kosten die zij maken. Onvrede is er ook over gebrek aan aandacht en het uitblijven van een thuiswerkbeleid. Thuiswerkers zijn over het algemeen echter positiever over hun werkgever dan niet-thuiswerkers. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken..

