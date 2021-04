Acute zorgsector wil nog steeds geprikt worden met Janssen.

Het ziekenhuispersoneel moet gevaccineerd worden met de al geleverde Janssen-dosissen, vindt het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens voorzitter Ernst Kuipers is het standpunt van zijn sector ‘ontzettend duidelijk’. De acute zorg wil de vaccins ‘gewoon gebruiken’.

Nederland kreeg maandag tachtigduizend vaccins geleverd van moederbedrijf Johnson & Johnson. Ziekenhuizen zouden bijna de helft daarvan, 35 duizend dosissen, krijgen om hun personeel in te enten. Het is nog niet duidelijk of dat kan doorgaan.

Het Janssen-vaccin wordt niet meer in Europa uitgerold, nadat zes relatief jonge vrouwen in Verenigde Staten verdachte bloedstolsels kregen na inname ervan. Eén vrouw overleed daarbij. Het Europees medicijnagentschap (EMA) meldde deze week vergelijkbare klachten in Europa.

EU wil opheldering

De beslissing om het Janssen-vaccin niet meer in Europa uit te rollen, kwam in Brussel aan als een donderslag bij heldere hemel. De Europese Commissie wil opheldering van farmaceut Johnson & Johnson.

