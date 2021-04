Al het bezit van boer Murk Nijdam gaat naar de grutto. ‘Het wordt er plezierig van, met al die vogels om je heen’

Het is voor boer Murk Nijdam een plicht de grutto te beschermen. Nadat hij jaren geleden een plasdras had uitgegraven op zijn land, kwamen er een paar duizend vogels op af. Nu het broedseizoen weer begint, is het de vraag hoeveel er dit keer zullen verblijven. ‘Al die vogels om je heen, dat is gezellig.’

Wommels

De eerste kuikens kruipen begin mei uit het ei. Het is spannend hoeveel er dit seizoen zullen rondscharrelen op de akkers van Murk Nijdam. Voor de veehouder in het Friese Wommels is het de mooiste tijd van het jaar. De boer leeft voor de grutto. Dat kun je ook zien aan de ijzeren replica op zijn erf. Zelf gemaakt nadat hij in 2016 de nationale Gruttoprijs van Vogelbescherming Nederland had gewonnen.

61 is Murk Nijdam, die nog woont in de boerderij waar hij werd geboren. De vrijgezelle veehouder kreeg het enthousiasme voor vogels, speciaal weidevogels, met de paplepel ingegoten door zijn vader. En dat bleef niet zonder gevolgen. Zo groef Nijdam vijftien jaar geleden als een van de eerste boeren in Friesland een plasdras uit, een dra..

