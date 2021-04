Gesteggel tussen IPC en NVWA duurt voort: boete voor onjuiste etiketten Israëlische wijnen

Het Israël producten centrum (IPC) te Nijkerk heeft een boete gekregen van 2100 euro.Volgens de voedsel- en warenautoriteit (NVWA) kloppen de etiketten op de wijnflessen niet. Op de etiketten staat ‘product uit een Israëlisch dorp in Judea of Samaria’, wat in strijd zou zijn met Europese wetgeving.

Nijkerk:

IPC-directeur Pieter van Oordt geeft aan dat ze de boete niet zomaar accepteren, en bezwaar aantekenen. ‘We wachten dit af, en zodra er een oordeel over komt zullen we moeten kijken of we het eventueel aanpassen. We hebben negen maanden geleden een Wob-verzoek ingediend bij de NVWA om een goed onderbouwd bezwaar te maken. Hier wachten we nog steeds op.De NVWA heeft wel tijd om een boete in negen kantjes te onderbouwen maar kan binnen negen maanden geen Wob verzoek beantwoorden. We willen graag weten waarom hier zo zwaar aan getild wordt en waarom dit niet in andere gebieden van de wereld gebeurt.’

Een woordvoerder van de NVWA wijst in een reactie op het feit dat de instellin..

