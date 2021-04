De ontmensde overheid

denken positief over de politie, regering en media in Nederland, rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau ( 12 april). Hoe korter hun procedure en tijdelijke opvang duurde, hoe sneller ze zijn geïntegreerd. Ze voelen zich eerlijk en rechtvaardig behandeld. Die positiviteit is wederzijds, wat veel landgenoten betreft, want de Syriërs zijn overwegend goed in de samenleving opgenomen.

In 2015 leidde de burgeroorlog tijdelijk tot een grote toeloop van Syrische vluchtelingen. Na jaren van azc-sluitingen, moest er her en der weer ijlings noodopvang worden geregeld. In Den Haag werd gedebatteerd en gespeculeerd over de aantallen die Nederland zou ‘aankunnen’. Toenmalig VVD-leider Halbe Zijlstra zag ‘een stad als Utrecht’ als dreiging op ons aankomen, PvdA-leider Diederik Samsom opperde dat Nederland toch wel 200.000 vluchtelingen aankon. Het bleef uiteindelijk een fractie daarvan: een dorp als Dalfsen.