Negen op de tien hbo'ers vinden snel een baan

Amsterdam

‘Ondanks de coronapandemie deden afgestudeerde hbo’ers het in 2020 goed. Ze blijken uiterst weerbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. De cijfers bevestigen dat de vraag naar hoger opgeleiden stijgt', aldus de koepelorganisatie. Het gemiddelde uurloon van mensen met een hbo-diploma steeg van 16,04 euro in 2019 naar 16,99 euro in 2020.

Toch zijn er ook sectoren waar het minder goed gaat met hbo’ers als gevolg van de coronapandemie. Dit geldt vooral voor de culturele sector. Vorig jaar zat 8,7 procent van de afgestudeerden binnen de hbo-sector kunst werkloos thuis. Een jaar eerder was dit 4,7 procent.

De werkloosheid in de sectoren onderwijs en gezondheidszorg nam juist verder af. Hbo'ers in de zorg hebben wel meer last van stress.