Proefvakantie naar Rhodos

Zowel in binnen- als buitenland zijn de ogen gericht op de 189 Nederlandse proeftoeristen die maandag naar het Griekse eiland Rhodos vlogen. De all-inclusive vakantie moet volgens de directeur van reisorganisatie Sunweb, Mattijs ten Brink, ‘een schat aan informatie’ opleveren voor de reisbranche over hoe we binnenkort weer veilig vakantie kunnen vieren in coronatijd. De toeristen, gekozen uit maar liefst 25.000 aanmeldingen, verblijven acht dagen in een resort en mogen daar niet buiten komen. De groep is met behulp van een notaris samengesteld, om een zo divers mogelijke groep te krijgen. De vakantievierders hebben een PCR-test en een sneltest gedaan en ze moeten in quarantaine bij terugkomst. Tijdens de vakantie vullen ze enquêtes in en twee wetenschappers analyseren hun gedrag.

Van de 189 deelnemers was er één uitgesloten vanwege een positieve coronatest. Voor die persoon is een vervanger opgeroepen. <