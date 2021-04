Amsterdam

De wandelaar van Adriaan van Dis is het boek van de leesbevorderingsactie Nederland Leest, die in november wordt gehouden. Dat meldt organisator CPNB, de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De bedoeling van de campagne is dat het boek door zo veel mogelijk mensen tegelijk wordt gelezen en dat de lezers er met elkaar over praten. Voor Nederland Leest Junior is dit jaar Katvis van Tjibbe Veldkamp uitgekozen. <