Migrant zien we snel als fraudeur

Asielzoekerscentrum in de voormalige Van Horne Kazerne in Weert.

Den Haag

Al bij binnenkomst in Nederland worden migranten vaak ten onrechte weggezet als fraudeur, constateert Barbara Wegelin na een carrière van veertien jaar in het vreemdelingenrecht. Ze is een van de drie advocaten die maandag de bundel Ongehoord; Onrecht in het Vreemdelingenrecht aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. In dit ‘zwartboek’ staan 48 schrijnende praktijkvoorbeelden.

De bundel volgt op een publicatie in het Nederlandse Juristenblad, afgelopen dinsdag, waarin wetenschappers van het Centrum voor Migratierecht (onderdeel van de Radboud Universiteit in Nijmegen) een vergelijkbare conclusie trekken. Net als bij slachtoffers in de toeslagenaffaire, zo schrijven zij, gaat het hier om een ‘kwetsba..

