Met treintjes spelen, het is verslavend

Het bouwen van modelspoorbanen is geliefder dan ooit. De lockdown bezorgt modelbouwwinkels forse omzetstijging. ‘Ik heb één man gekend, die zijn woonkamer vol bouwde en zelf op zolder ging wonen.’ Een nieuw Omroep MAX-programma over modelbouwtreinen zal de populariteit nog opstuwen. ‘Sommige mensen slaan direct in voor duizenden euro’s. Dat rem ik af, want je moet er heel wat voor kunnen!’

Dordrecht

Met treintjes spelen op zolder, dat wás lange tijd een hobby met een oubollig imago, een zieltogende handel. Niets blijkt minder waar. In Het Winkeltje in Dordrecht, een van de tweehonderd modelbouwwinkels in ons land, is de magie van een geëlektrificeerde miniwereld levender dan ooit. Dat van die zolder, dat klopt wel. ‘Ruimtegebrek is vaak het grootste probleem’, zegt eigenaar JanKees Verheij (60).

mini-aspergeveldje

Ruim zestig jaar bestaat dit sfeervolle winkeltje voor modelspoor en treintjes aan de Binnen Walevest. Zelden was het zo druk als nu. ‘De opleving begon al vijf jaar geleden’, vertelt Verheij (60). Hij nam de winkel over van zijn vader, die er in 1959 mee begon. ‘De laatste ..

