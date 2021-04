Petitie voor compensatie collegegeld flink gesteund

Den Haag

De petitie is een initiatief van de actiegroep Compenseer Collegegeld NU!. Die groep vindt dat studenten geld moeten terugkrijgen voor het lesgeld dat ze hebben betaald voor 2020-2021. De kwaliteit van het onderwijs is volgens hen sterk gedaald door de coronamaatregelen. ‘We merken dat het onder studenten meer gaat leven, naast de vele handtekeningen hebben zich ook ruim 250 mensen aangemeld die ons actief willen steunen', aldus woordvoerder Jerom Maat. De groep is bezig door het hele land nog meer handtekeningen te verzamelen. In Groningen, Amsterdam en Utrecht gaan plaatselijke groepen aan de slag. Ervaringen van studenten worden verzameld om inzicht te krijgen in de problemen onder jongeren. Zo kreeg een student op een hogeschool nog maar twintig minuten per week les. <