Luchtmacht oefent voor Mali

Tijdens de oefening Port Defender in 2019 werden vanuit een helikopter speciale eenheden van Defensie en politie afgezet op het dek van een veerboot in de Rotterdamse haven.

Rotterdam

Met de oefening bereidt de Koninklijke Luchtmacht zich voor op een inzet in Mali later dit jaar. Vanwege alle coronamaatregelen is het beperkt mogelijk om in het buitenland te oefenen, zo geeft de luchtmacht aan. ‘Noodzakelijke voorbereidingen’ voor de missie in Mali spelen zich daarom onder de noemer 'Orange Bull' (oranje stier) in en boven Nederland af.

Tijdens de oefening wordt ’s middags en ’s avonds op een lage vlieghoogte gevlogen: overdag op minimaal 300 voet (91 meter) en in het donker op 500 voet (152 meter). Tijdens het overvliegen worden ‘ziekenhuizen, sanatoria en mensenverzamelingen zo veel mogelijk gemeden’, aldus commodore J.P. Apon, directeur Militaire Luchtvaart Autorit..

