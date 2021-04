‘Opvallend’ veel Syriërs voelen zich Nederlander en hebben vertrouwen in instellingen

Voor een groep die nog maar kort in Nederland is, blijken ‘opvallend’ veel Syriërs zich Nederlander te voelen. De groep die zich ‘sterk’ als Nederlander identificeert, groeide de afgelopen jaren van 34 naar 43 procent.

Amersfoort

De statushouders hebben bovendien veel vertrouwen in de Nederlandse instellingen, meer dan de gemiddelde Nederlander. Dat komt vooral door positieve persoonlijke ervaringen in de eerste periode in Nederland. Ze hadden bijvoorbeeld het gevoel eerlijk en rechtvaardig te zijn behandeld. Objectieve meetbare zaken zoals de duur van de asielprocedure en het aantal azc’s waarin zij verbleven, speelden juist geen rol.

Dat blijkt uit een rapport over de integratie van mensen uit Syrië dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag uitbrengt.

De studie maakt deel uit van een langlopend onderzoek naar de situatie van statushouders die in of na 2014 in Nederland zijn gekomen. Statushouders mogen voor vijf jaar in Nederland blijven. Al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .