In een sloot werken aan de conditie van sportpaarden en paarden met blessures

Sportpaarden en paarden met blessures hebben baat bij oefentherapie in het water, stelt HorseFit & Wellness in Bergambacht, dat als enige in Nederland beschikt over een waterbaan in een poldersloot. ‘De resultaten zijn boven verwachting.’

Bergambacht

Outsider, de anderhalf jaar oude hengst, staat met zijn voorbenen nog maar net in het water als hij stopt om een slokje te nemen. Annemieke Koene moedigt hem met zoete woordjes aan om door te lopen. Het jonge dier laat zich verleiden en stapt verder het water van de Polderwaterbaan in om halverwege spontaan over te gaan in draf.

De baan, die het meest weg heeft van een met beton beklede sloot, is bedoeld om de conditie van sportpaarden te verbeteren en, zoals in het geval van Outsider, paarden met blessures te laten revalideren. De jonge hengst is eind vorig jaar gevallen en ongelukkig terechtgekomen, waarbij hij enkele bekkenbreuken opliep. Het dier kon niet meer op eigen kracht overeind komen als hij lag. Inmiddels gaat het a..

