Tjeenk Willink moet aanzet geven tot nieuwe bestuurscultuur en begint achter in de rij

Zelf zou hij het armoedig gevonden hebben ‘dat je alleen bij een 79-jarige kon uitkomen’. Dat had Herman Tjeenk Willink eerder gezegd in het radioprogramma Spuigasten. Maar toch zat hij daar donderdag in de Stadhouderskamer om fractieleiders te ontvangen. Als er iemand is die de puinhopen van vorige week moet kunnen opruimen, dan zou het deze ‘beroepsinformateur’ wel moeten zijn. Tjeenk Willink was namelijk in 1994, 2010 en 2017 ook al bij het proces betrokken.Die puinhopen – ontstaan door dat ene zinnetje: ‘Pieter Omtzigt functie elders’ – hebben blootgelegd dat de bestuurscultuur in Den Haag ongezond is en dat er geen goede verhouding is tussen macht en tegenmacht. Het is nu aan de informateur om te kijken hoe daar verandering in kan komen. En dus besloot hij om de lei schoon te vegen en niet met de grootste, maar met de kleinste partijen te beginnen, ‘op zoek naar een frisse blik’ op de zaak.Om die reden was het Sylvana Simons van BIJ1 die donderdag als eerste bij de minister van staat op de koffie mocht, gevolgd door Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Beiden drongen aan op herstel van vertrouwen en een nieuwe bestuurscultuur. ‘Ik zou toch beginnen bij de grote schoonmaak’, aldus Simons. ‘En dat betekent, ook symbolisch, afscheid nemen van een aantal mensen die symbool zijn geworden van de cultuur die we nu kennen.’ Van der Plas zou het ‘verfrissend vinden’ als de VVD in de oppositie zou komen.Vrijdag kwamen de grote partijen aan de beurt. Tjeenk Willink heeft drie weken de tijd om zijn rapport af te ronden. ◀