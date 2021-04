Burgemeesters: gebaar richting Molukkers

Vijfheerenlanden

Vorige maand deed een aantal burgemeesters al een oproep aan het nieuwe kabinet om het leed dat de Molukse gemeenschap is aangedaan door de Nederlandse overheid te erkennen. De aanleiding hiervoor is dat het in maart 70 jaar geleden was dat de eerste Molukkers naar Nederland werden gebracht. 21 maart 1951 is de datum dat het eerste schip in Rotterdam aankwam. De burgemeesters wijzen erop dat het geen vluchtelingen, asielzoekers of migranten betrof, maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend. Zij kwamen met hun gezinnen naar Nederland, maar werden niet met alle egards ontvangen.