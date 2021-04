Bestuur Limburg stapt op om integriteitszaak

Het voltallige bestuur van de provincie Limburg is vrijdagmiddag opgestapt vanwege de subsidie- en integriteitsaffaire rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA). Gouverneur Theo Bovens en de vijf overgebleven gedeputeerden gooiden de handdoek in de ring nadat de PVV-fractie een motie van wantrouwen had ingediend.