De eerste pilotdag van Testen voor Toegang in de Keukenhof is vrijdag goed verlopen. ‘Het was gezellig. Alleen maar blije mensen. Ze zijn blij dat ze weer naar de Keukenhof mogen komen. Bovendien was het mooi weer', zegt een woordvoerster. De Keukenhof is ook dit weekeinde open voor publiek in het kader van het testprogramma van de overheid om het land weer geleidelijk te openen. <

beeld anp

Militaire training kan weer in jungle Suriname

Nog dit jaar zullen Nederlandse militairen weer in de Surinaamse jungle kunnen trainen. Dat is een van de afspraken die de ministers van Defensie van Suriname en Nederland, Krishna Mathoera en Ank Bijleveld, vrijdag hebben gemaakt. Dit gebeurde bij een bijeenkomst op het ministerie van Defensie in Paramaribo. <

Vorige week recordaantal vaccinaties

In de week tot en met afgelopen zondag zijn 485.434 mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar. Nog nooit zijn er in één week zo veel mensen geprikt. Het ministerie van Volksgezondheid had voorspeld die week zo'n 500.000 prikken te zullen zetten. <

'72 miljoen tegen schuld en corona arme landen'

Het demissionaire kabinet steekt dit jaar nog eens 72 miljoen euro in schuldverlichting en coronabestrijding in ontwikkelingslanden. Van het bedrag is 52 miljoen euro bestemd voor de bestrijding van het coronavirus met vaccins. Minister Sigrid Kaag heeft dat vrijdag bekendgemaakt tijdens de virtuele vergadering van de Wereldbank in Washington. <

Stekelig verhoor Nabil B. in Marengo-proces

Gesteggel en stekeligheden over en weer kenmerkten de derde dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het was vrijdag de beurt aan de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi om kroongetuige Nabil B. aan een verhoor te onderwerpen. De vragen waren vaak zeer gedetailleerd, waardoor meer dan eens onduidelijkheid bestond wat precies de bedoeling was. Dat zorgde voor de nodige irritaties tussen advocaat Inez Weski en Nabil B. <

Bij Ameland verloren container geborgen

Een van de vijf containers die woensdag in de buurt van Ameland van het containerschip Baltic Tern vielen, is geborgen. De kustwacht meldt dat de container met gebruikt frituurvet en andere oliën in Duits gebied aan boord van een schip is genomen. De Rijkswaterstaat werkt nu aan het bergen van een andere (tank)container, die gevuld is met aceton. <

Hoge Veluwe stuurt e-choppers uit het park

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe sluit het natuurgebied per direct voor e-choppers, een soort elektrische scooters met een stoer uiterlijk. De voertuigen zijn enorm in opkomst, maar veroorzaken te veel overlast op de toch al drukke fietspaden in het park, vindt de directie. Fietsers en wandelaars zijn de belangrijkste doelgroepen van De Hoge Veluwe. <

Kamp Amersfoort opent nieuw museum

Het nieuwe ondergrondse museum in Kamp Amersfoort wordt op maandag 19 april geopend door een oud-gevangene van het kamp, de 97-jarige Arie van Houwelingen. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse herdenking op die dag, maar de bijeenkomst is alleen online en op televisie te volgen vanwege de coronabeperkingen. Op 19 april 1945 nam het Rode Kruis Kamp Amersfoort over. In het kamp zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog 47.000 mensen opgesloten. <

beeld anp

Hof wil meer informatie in zaak Nicky Verstappen

Er moeten opnieuw diverse deskundigen en getuigen gehoord worden over het mogelijke seksuele misbruik en de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag beslist. De advocaat van verdachte Jos B. had daarom gevraagd, volgens hem zijn er nog veel onduidelijkheden in de zaak. B. ontkent iets met de dood van de Limburgse jongen te maken te hebben. <

OVV: vissersboten met net aan één zij gevaarlijk

Vissersboten die kleiner zijn dan 24 meter lopen groot gevaar als zij vistuig aan slechts één zijde van de boot hangen. Daarvoor waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op grond van ernstige ongelukken met de boomkotters ‘Lummeltje’ in 2019 en ‘Spes Salutis’ in 2020. De OVV publiceert pas later dit jaar het definitieve onderzoek. <

500 slachtoffers mensenhandel gered

Bij een grootscheepse internationale actie zijn bijna vijfhonderd slachtoffers, onder wie kinderen, gered uit de handen van mensenhandelaars. De operatie, waarbij 24 landen in Afrika en Europa betrokken waren, werd geleid door Interpol, de organisatie die politiediensten ondersteunt. Ook zijn er zo’n 760 migranten ontdekt die met hulp van mensensmokkelaars naar elders wilden. <

Misdaadjournalist in Athene doodgeschoten

Een prominente misdaadjournalist in Griekenland is doodgeschoten. Hij werd in Athene meermaals beschoten door twee personen die op een motor langsreden, meldt de politie. George Karaivaz werkte voor zijn dood aan verhalen over misdaad en politiezaken voor de omroep STAR TV. Hij werd vrijdagochtend gedood in de buurt van zijn woning in het zuiden van de Griekse hoofdstad. <

Weer negentien Noord-Ierse agenten gewond

Bij de aanhoudende rellen in Noord-Ierland zijn nog eens negentien agenten gewond geraakt. Het totale aantal agenten dat afgelopen week door de onlusten gewond is geraakt stijgt daarmee naar 74, melden lokale media. Ondanks oproepen tot kalmte door de politiek werden de straten van Belfast donderdagavond geteisterd door relschoppers. <

Merkel wil geen overleg met deelstaten lockdown

Het overleg dat bondskanselier Angela Merkel maandag met de deelstaten zou voeren over de coronamaatregelen gaat volgens Duitse media niet door. De reden is dat Merkel en haar regering werken aan een wet waardoor ze zonder inmenging van de deelstaten een hele strenge nationale lockdown kunnen opleggen. De regering wil komende week een wetsontwerp indienen. Merkel voert de derde golf van het coronavirus aan als rechtvaardiging voor het federale ingrijpen. <

beeld anp

Brit kan nadenken over vakantie in buitenland

Britten kunnen nu voorzichtig nadenken over een eventuele zomervakantie in het buitenland. Transportminister Grant Shapps zei dat tegen Sky News bij de bekendmaking van nieuwe details over het stoplichtensysteem dat de regering wil gaan hanteren voor het internationale personenverkeer. De Britse regering wil buitenlandse vakanties vanaf 17 mei weer toestaan, maar maakt begin mei pas bekend of dat ook daadwerkelijk kan. Volgens de minister kunnen Britten nu weer nadenken over reizen naar het buitenland. <

Veel geld voor zorg in begrotingsvoorstel Biden

De regering van president Joe Biden heeft een begrotingsvoorstel ingediend waarin veel meer geld wordt uitgetrokken voor gezondheidszorg, onderwijs en sociale zaken dan onder zijn voorganger. Het totale budget voor volgend jaar bedraagt ruim 1500 miljard dollar. Er zal naar verwachting nog de nodige strijd over worden gevoerd in het parlement. <

Biden laat uitbreiding Hof onderzoeken

De Amerikaanse president Biden laat een uitbreiding onderzoeken van het aantal rechters van het invloedrijke Hooggerechtshof in Washington. Hij wil dat een commissie deskundigen zich over mogelijke hervormingen van deze hoogste nationale rechtbank buigt. Nog onder de vorige president Trump was er veel te doen over de benoeming van de opvolger van de gestorven liberale opperrechter Ruth Ginsburg. <

Nieuwe bemanning in ISS na eerbetoon

Drie nieuwe bemanningsleden zijn aangekomen in het internationale ruimtestation ISS. De Russen Oleg Novitski en Pjotr Doebrov en de Amerikaan Mark Vande Hei wonen het komende halfjaar in het complex, dat op ruim 400 kilometer hoogte rond de aarde draait. Met de drie nieuwkomers erbij zitten er nu tien mensen samen in het ISS. <

beeld anp

Topo atoomakkoord Iran volgende week verder

Het internationale topoverleg over het herstel van het nucleaire akkoord met Iran wordt volgende week ‘geïntensiveerd'. De onderhandelingen verlopen ‘constructief', meldt de diplomatieke dienst van de Europese Unie, die de besprekingen coördineert. Iran onderhandelt in Wenen met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland. <

Junta Myanmar wil in twee jaar verkiezingen

De militaire junta die in Myanmar begin februari de macht heeft gegrepen, stelde vrijdag dat er binnen twee jaar nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. De coupplegers hebben naar eigen zeggen een staatsgreep gepleegd omdat de verkiezingen van vorig jaar niet eerlijk zouden zijn verlopen. Ze hebben meteen gezegd dat er nieuwe verkiezingen moeten komen, maar gaven eerder nog niet aan wanneer. <

Oud-minister Mike Pompeo naar Fox News

De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat aan de slag bij Fox News. Het conservatieve televisienetwerk kondigde dat donderdag (lokale tijd) aan. ‘Ik ben van plan om de kijkers een eerlijk, no-nonsense beeld te geven van geopolitieke, internationale betrekkingen en het ‘America First'-beleid dat heeft bijgedragen aan het uitstippelen van de koers voor ongekende Amerikaanse welvaart en veiligheid', zegt Pompeo in een verklaring van de zender. <

beeld anp

Keijzer: fusie PostNL en Sandd moet post redden

Zonder de overname van Sandd door PostNL was het op termijn wellicht niet mogelijk geweest de vijfdaagse postbezorging zonder overheidssteun in stand te houden. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die zich op last van de rechter opnieuw over de postfusie heeft gebogen. PostNL en Sandd zijn al meer dan een jaar één bedrijf. <

Boeing houdt weer 737 MAX aan grond

Vliegtuigmaker Boeing houdt tientallen toestellen van het type 737 MAX aan de grond. Dat doet de vliegtuigmaker vanwege een elektronisch mankement dat moet worden verholpen. De toestellen zijn een paar maanden geleden pas weer vrijgegeven voor gebruik. De 737 MAX bleef maandenlang aan de grond na twee dodelijke rampen in korte tijd. <

Baas Air France-KLM krijgt 2 miljoen euro

Benjamin Smith, topman van Air France-KLM, heeft vorig jaar een ‘aandelenbonus' ter waarde van 2 miljoen euro toegezegd gekregen, boven op zijn salaris van 744.511 euro. Het basissalaris van de Canadees werd vanaf 23 maart met 25 procent verlaagd, aldus het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij. De aandelenregeling is een variabele compensatie op de lange termijn. <