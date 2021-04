Lukt dat nog, iedereen geprikt voor 1 juli?

‘Begin juli heeft elke Nederlander die het wil zijn eerste vaccinatieprik gehad.’ Hiermee probeerde minister De Jonge de onrust over het hobbelige vaccinatiepad te bezweren. Maar nu ligt het prikken met het AstraZeneca-vaccin deels stil. Is die voorgespiegelde zorgeloze zomer met een gevaccineerde bevolking nog wel haalbaar?

Een XL vaccinatielocatie in Breda. De GGD’en maken zich op voor opschaling van het vaccineren. De vraag is of er genoeg vaccins geleverd worden.

Amsterdam

De bijwerking van AstraZeneca is uiterst zeldzaam – uitgebreide trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Toch besloot Nederland donderdagavond het vaccin niet langer toe te dienen aan personen onder de 60 jaar. Om het algehele vertrouwen in vaccinatie niet te schaden. Gevolg is dat ze nu bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM hun hoofd breken: hoe moeten zij deze puzzel oplossen in wéér een nieuwe vaccinatiestrategie?

Deze week werd vaccinatieprik nummer 3 miljoen gezet. Een deel van de gevaccineerden heeft ook al zijn tweede prik gehad. Dat lijkt heel wat. Maar hiermee zijn pas de eerste 2 miljoen van de ongeveer 11 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar die een prik willen geheel of deels besch..

